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16 серпня 2020, неділя, 10:50 6
Суспільство 2020-08-16T11:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві за добу підтвердили 146 випадків COVID-19. Лікарні готують до другої хвилі

У Києві за добу підтвердили 146 випадків COVID-19. Лікарні готують до другої хвилі

Валерия Драгомирова
Коронавірус, Коронавірус у Києві, Друга хвиля коронавірусу
Київ. Фото: Валерія Назаренко
Київ. Фото: Валерія Назаренко

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 у Києві 15 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 146 осіб до 10 538, померлих - на 2 до 153.

Про це написав мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Друзі! Кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася за минулу добу ще на 146 осіб. Двоє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 153 киян", - сказано в ньому.

Серед хворих 85 жінок у віці від 19 до 88 років, 50 чоловіків від 20 до 82 років, 4 дівчинки від 1 до 11 років і 7 хлопчиків від 8 до 13 років.

До лікарень столиці за минулу добу було госпіталізовано 27 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції вдома під контролем лікарів.

За добу одужали 7 осіб.

Всього коронавірус подолали 3 380 жителів столиці.

Наголошується, що за останній тиждень у столиці збільшилася кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. Київ готує медустанови другої хвилі для лікування хворих COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за добу 1 637 нових випадків коронавірусу.

Крім того, у Києві та двох областях зайнято понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19.

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