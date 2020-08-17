Показник зарплати для розрахунку пенсій в Україні зріс: як і у кого зміняться виплати

У той час, як деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій, а ПФУ не буде штрафувати пенсіонерів, в Україні середня зарплата для розрахунку пенсій у червні 2020 року зросла відразу на 1651,06 грн і склала 11 197,38 грн.

Як пише "Оглядач", від цього показника залежить розмір пенсії. Так, якщо ваша власна заробітна плата залишиться незмінною, то при зростанні середньої заробітної плати по країні розмір майбутньої пенсії може знизитися.

Якщо ж разом із середньою заробітною платою по країні зросте і ваша зарплата, розмір майбутньої пенсії буде більше.

Формула розрахунку пенсій складається всього з трьох змінних. Незважаючи на це, точний розмір майбутньої виплати можуть розрахувати тільки в Пенсійному фонді. Щоб вирахувати коефіцієнт заробітку, фахівці зіставляють дані про зарплату майбутнього пенсіонера та середнього розміру заробітної плати за кожен місяць.

Проте приблизний розмір виплати можна дізнатися вже зараз. Так, у формулі середню зарплату за три минулих роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

Як зросли пенсії після 1 липня. Інфографіка: Пенсійний кур'єр

Раніше Українські Новини писали, як зміняться виплати після позачергового підвищення "мінімалки".

Тим часом у Мінсоцполітики розповіли, як буде змінюватися пенсія в 2020-2021 роках.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости