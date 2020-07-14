Пенсійний фонд збільшив показник середньої зарплати для розрахунку пенсій

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати для розрахунку пенсії за травень у сумі 9 546 гривень 32 копійки, порівняно з показником середньої зарплати за квітень цей показник зріс.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України в соціальній мережі Facebook.

"Затверджено показник середньої заробітної плати за травень 2020 року, яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", — йдеться у ньому.

Таким чином, порівняно з квітнем показник середньої зарплати збільшився на 220 гривень 39 копійок.

Показник середньої заробітної плати за травень. Інфографіка: Facebook/Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, за даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а більше ніж 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів). Крім того, 62,9% пенсіонерів отримують менше ніж 3000 грн на місяць.

Раніше повідомлялося про те, що з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.