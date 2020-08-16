В Україні хочуть підвищити мінімалку: як це вплине на пенсії

Так, повідомляється, що величина пенсій безпосередньо не пов'язана із зростанням мінімальної зарплати. Мінімальна пенсія обчислюється виходячи із розміру прожиткового мінімуму. А цей показник підвищувати додатково до того, що заплановано в держбюджеті на цей рік, поки не плануютсь. Пенсії нових пенсіонерів прив'язані до середньої зарплати по країні, однак індексація проводиться раз на рік. Так що в цьому році "позапланового" зростання пенсій для більшості пенсіонерів, швидше за все, не передбачається.

Проте наголошується, що на наступний рік в бюджеті, очевидно, буде закладено підвищення пенсій, як мінімум відповідне зростання мінімальних зарплат. Річ у тім, що міжнародні нормативи вимагають забезпечувати пенсіонерам виплати на рівні не нижче 40% мінімальної зарплати. В Україні це співвідношення намагаються майже дотримуватись, принаймні, не збільшувати розрив.

Так, в січні мінімальна зарплата підвищилася до 4723 грн, а мінімальна пенсія – до 1638 грн, що становило 34,7% від мінімальної зарплати. У липні, після збільшення прожиткового мінімуму, мінімальна пенсія зросла до 1712 грн, це 36,2% від мінімальної зарплати. А на 1 грудня цього року заплановано чергове підвищення прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальних пенсій. Пенсіонери будуть отримувати мінімум 1769 грн. Якщо б мінімальні зарплати не зросли, це становило б 37,5% від їх розміру. Але якщо законопроект, поданий президентом, буде прийнятий і зарплати зростуть мінімум до 5000 грн, груднева мінімальна пенсія складе лише 35,4% від мінімальної зарплати.

Як повідомляли Україснькі Новини, на виплату серпневих пенсій ПФУ направив 24,5 мільярда.

Також повідомлялося про те, що з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.

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