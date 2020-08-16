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16 серпня 2020, неділя, 17:12 25
Економіка 2020-08-16T20:00:01+03:00
Українські Новини
В Україні хочуть підвищити мінімалку: як це вплине на пенсії

В Україні хочуть підвищити мінімалку: як це вплине на пенсії

Елена Новикова
Пенсії, Пенсіонери, підвищення пенсій, Мінімальна зарплата, пенсії в Україні
Пенсії в Україні
Пенсії в Україні

В Україні планують підняти мінімальну зарплату в три етапи до 6,5 тисячі гривень. Міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що у разі підвищення мінімальної заробітної плати до Пенсійного фонду додатково отримає близько 1,7 млрд гривень. Однак зростання мінімальної пенсії не передбачається. Про це повідомляє "Сегодня".

Так, повідомляється, що величина пенсій безпосередньо не пов'язана із зростанням мінімальної зарплати. Мінімальна пенсія обчислюється виходячи із розміру прожиткового мінімуму. А цей показник підвищувати додатково до того, що заплановано в держбюджеті на цей рік, поки не плануютсь. Пенсії нових пенсіонерів прив'язані до середньої зарплати по країні, однак індексація проводиться раз на рік. Так що в цьому році "позапланового" зростання пенсій для більшості пенсіонерів, швидше за все, не передбачається.

Проте наголошується, що на наступний рік в бюджеті, очевидно, буде закладено підвищення пенсій, як мінімум відповідне зростання мінімальних зарплат. Річ у тім, що міжнародні нормативи вимагають забезпечувати пенсіонерам виплати на рівні не нижче 40% мінімальної зарплати. В Україні це співвідношення намагаються майже дотримуватись, принаймні, не збільшувати розрив.

Так, в січні мінімальна зарплата підвищилася до 4723 грн, а мінімальна пенсія – до 1638 грн, що становило 34,7% від мінімальної зарплати. У липні, після збільшення прожиткового мінімуму, мінімальна пенсія зросла до 1712 грн, це 36,2% від мінімальної зарплати. А на 1 грудня цього року заплановано чергове підвищення прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальних пенсій. Пенсіонери будуть отримувати мінімум 1769 грн. Якщо б мінімальні зарплати не зросли, це становило б 37,5% від їх розміру. Але якщо законопроект, поданий президентом, буде прийнятий і зарплати зростуть мінімум до 5000 грн, груднева мінімальна пенсія складе лише 35,4% від мінімальної зарплати.

Як повідомляли Україснькі Новини, на виплату серпневих пенсій ПФУ направив 24,5 мільярда.

Також повідомлялося про те, що з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.

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