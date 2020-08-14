На виплату серпневих пенсій ПФУ направив 24,5 мільярда

У п'ятницю, 14 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 3,4 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 24,5 мільярда гривень, що становить 62,0% від потреби місяці ", - - йдеться в ньому.

На фінансування серпневих пенсій направили ще 3,4 млрд гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Виплату пенсій буде проведено кожному пенсіонеру в певну дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, в Пенсійному фонді України спростували інформацію про підвищення виплат на 11%, а також пояснили, чому пенсії проіндексували не всім українцям.

Також повідомлялося про те, що з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.