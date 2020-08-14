підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 серпня 2020, пʼятниця, 20:48 12
Фінанси 2020-08-14T23:15:01+03:00
Українські Новини
На виплату серпневих пенсій ПФУ направив 24,5 мільярда

На виплату серпневих пенсій ПФУ направив 24,5 мільярда

Надежда Комендантова
ПФУ, пенсія, пенсії в Україні
Пенсія.
Пенсія.

У п'ятницю, 14 серпня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби фонду в Facebook.

"На пенсійні виплати спрямовано 3,4 мільярда гривень. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 24,5 мільярда гривень, що становить 62,0% від потреби місяці ", - - йдеться в ньому.

На финансирование августовских пенсий направили еще 3,4 млрд гривен. Инфографика: Пенсионный фонд Украины На фінансування серпневих пенсій направили ще 3,4 млрд гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Виплату пенсій буде проведено кожному пенсіонеру в певну дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, в Пенсійному фонді України спростували інформацію про підвищення виплат на 11%, а також пояснили, чому пенсії проіндексували не всім українцям.

Також повідомлялося про те, що з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.

Більше новин про: ПФУ пенсія пенсії в Україні

У 2-му кварталі ВВП зменшився на 11,4%
У Білорусі оголосили офіційні результати виборів
Новини
У Білорусі звільнили ще двох українців 22:54
Біля Одеського нафтопереробного заводу спалахнула пожежа 22:27
Вночі в Україні похолодає до осінніх температур: погода на вихідні 21:52
Білорусь передала Росії затриманих бойовиків ПВК "Вагнера" 21:24
Лукашенко заявив про "початок агресії" з-за кордону, в тому числі з України 21:19
більше новин
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник/Facebook
Розгляд справи тещі Притули про наїзд на жінку з дитиною може початися у вересні 08:05
Керівництво МОЗ вперше відвідає Одеський центр нефрології після скандалу з протеже Богатирьової 14:57
Активісти вимагають від міністра Ткаченка пояснень з приводу будинку в заповідній зоні 15:51
Скандал навколо будівництва кільцевої дороги: "Укравтодор" кинув китайську Poly Changda, — Наумович 20:27
Ситник приїжджав тиснути на Вищу раду правосуддя у справі суддів Окружного адмінсуду, - ЗМІ 13:13 Відео
більше новин
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
Опозиційні протести в Білорусі.Фото: Наша Ніва
Із незрозумілою жорстокістю та знущаннями: затриманий на протестах активіст у Білорусі розповів про допит у в'язниці 19:27
Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку 08:59
Підвищення мінімалки може спричинити подорожчання долара до 30 гривень, – експерти 10:06
В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу 09:16
більше новин
Україна знаходиться на межі другої хвилі коронавірусу, - Офіс Президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok