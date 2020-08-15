Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення ланцюга "небайдужих" від Вільнюса до Києва

Олександр Лукашенко, який заявив, що Росія надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі, відреагував на ідею збудувати "живий ланцюг небайдужих" від Вільнюса до Києва. Президент доручив силовикам не допустити подібних дій.

Відповідні заяви глава держави зробив сьогодні на нараді в Центрі стратегічного управління у Міністерстві оборони Білорусі, повідомляє БЕЛТА.

"Ще один момент, який не може не насторожувати нас (ми також з Президентом Путіним це обговорювали): ви бачите не тільки заяву цих держав, які знаходяться на захід від нас, не тільки їх пропозицію. Але з'явилася цікава інформація сьогодні вранці про те, що вони хочуть вибудувати "ланцуг" від Вільнюса до Києва. Тобто ланцюг небайдужих. Мало на проспекті в Мінську небайдужих з квіточками і в ланцюгах... Вже хочуть виставити від Вільнюса до Києва і зібрати туди більше 300 тис. чоловік", - сказав Лукашенко.

Він доручив Міністерству оборони, МВС і КДБ, а також генеральному прокурору здійснити оцінку, категорично не допустити подібних дій.

Він сказав, що це вже проходив після розпаду Радянського Союзу, коли була спроба створення Балто-Чорноморського регіону - санітарної зони: три балтійські держави, Білорусь, Україна, щоб відокремити Росію від Заходу".

"Але все б нічого, але ми не хочемо бути відхожим місцем і когось санитарить, бути санітарним кордоном. І ми розуміємо, до чого це може призвести. Тому з Президентом Росії домовилися про те, що ми будемо тут діяти у взаємодії", - додав президент.

Як повідомляли Українські Новини, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг чинний Президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.