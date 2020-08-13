МОЗ оновив список "червоної зони". У яких містах і регіонах посилять карантин

У той час, як Київ включили в "жовту зону" карантину, три міста і п'ять районів потрапили в "червону зону" за рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Так, в "червону зону" карантину потрапили: Івано-Франківська область - Городенківський і Косівський райони; Львівська область - Самбір; Одеська область - Біляївка; Рівненська область - Дубно, Костопільський та Рівненський райони; Чернівецька область - Кіцманський район. У червоній зоні не можна: працювати громадському транспорту; відвідувати установи освіти; працювати ТРЦ. Критерії для поділу регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня діє поділ регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації. Крім того, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня. Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня діє поділ регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації. Крім того, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.