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13 серпня 2020, четвер, 20:44 9
Суспільство 2020-08-13T21:30:01+03:00
Українські Новини
МОЗ оновив список "червоної зони". У яких містах і регіонах посилять карантин

МОЗ оновив список "червоної зони". У яких містах і регіонах посилять карантин

Елена Новикова
Карантин, Карантин в Україні, червона зона, жовта зона

У той час, як Київ включили в "жовту зону" карантину, три міста і п'ять районів потрапили в "червону зону" за рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, в "червону зону" карантину потрапили:

  • Івано-Франківська область - Городенківський і Косівський райони;
  • Львівська область - Самбір;
  • Одеська область - Біляївка;
  • Рівненська область - Дубно, Костопільський та Рівненський райони;
  • Чернівецька область - Кіцманський район.

У червоній зоні не можна:

  • працювати громадському транспорту;
  • відвідувати установи освіти;
  • працювати ТРЦ.
  • Критерии для разделения регионов на

Критерії для поділу регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня діє поділ регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Крім того, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

 

Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня діє поділ регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Крім того, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

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