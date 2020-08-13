МОЗ оновив список "червоної зони". У яких містах і регіонах посилять карантин

У той час, як Київ включили в "жовту зону" карантину, три міста і п'ять районів потрапили в "червону зону" за рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Так, в "червону зону" карантину потрапили:

Івано-Франківська область - Городенківський і Косівський райони;

Львівська область - Самбір;

Одеська область - Біляївка;

Рівненська область - Дубно, Костопільський та Рівненський райони;

Чернівецька область - Кіцманський район.

У червоній зоні не можна:

працювати громадському транспорту;

відвідувати установи освіти;

працювати ТРЦ.



Критерії для поділу регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня діє поділ регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Крім того, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня діє поділ регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Крім того, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.