В Україні третій день поспіль антирекорд з коронавірусу: 1847 нових випадків

14 серпня, в Україні порівняно з попередньою добою виявлено 1847 нових випадків коронавіруса, 33 хворих померли, 633 – одужали. Про це свідчать дані РНБО Найбільше нових випадків виявлено в Харківській області – 254. Також рекордна кількість хворих в Києві – 232. 170 випадків зафіксовано минулу добу в Чернівецькій області, 166 – у Львівській області, 148 – на Прикарпатті. В Одеській області – 139 випадків. Найбільше хворих (6 осіб) 14 серпня померли у Львівській області, 5 – в Одеській, 4 – у Закарпатській та Харківській. 3 людини померли в Київській області. Ще по 2 смерті зафіксовано у Чернівецькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській областях. По 1 людині стали жертвами коронавірусу в Києві, а також у Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернігівській областях. Як повідомляли Українські Новини, три міста і 5 районів включили в "червону зону" эпидопасности поширення COVID-19. Крім того, у МОЗ заявляють, що друга хвиля коронавіруса буде в жовтні-листопаді.