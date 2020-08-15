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15 серпня 2020, субота, 10:26 4
Суспільство 2020-08-15T10:31:52+03:00
Українські Новини
В Україні третій день поспіль антирекорд з коронавірусу: 1847 нових випадків

В Україні третій день поспіль антирекорд з коронавірусу: 1847 нових випадків

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

14 серпня, в Україні порівняно з попередньою добою виявлено 1847 нових випадків коронавіруса, 33 хворих померли, 633 – одужали.

Про це свідчать дані РНБО

Найбільше нових випадків виявлено в Харківській області – 254. Також рекордна кількість хворих в Києві – 232.

170 випадків зафіксовано минулу добу в Чернівецькій області, 166 – у Львівській області, 148 – на Прикарпатті. В Одеській області – 139 випадків.

Найбільше хворих (6 осіб) 14 серпня померли у Львівській області, 5 – в Одеській, 4 – у Закарпатській та Харківській. 3 людини померли в Київській області.

Ще по 2 смерті зафіксовано у Чернівецькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській областях. По 1 людині стали жертвами коронавірусу в Києві, а також у Рівненській, Волинській, Тернопільській, Чернігівській областях.

Як повідомляли Українські Новини, три міста і 5 районів включили в "червону зону" эпидопасности поширення COVID-19.

Крім того, у МОЗ заявляють, що друга хвиля коронавіруса буде в жовтні-листопаді.

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