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15 серпня 2020, субота, 12:55 6
Суспільство 2020-08-15T13:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві рекордні 232 нових випадки коронавірусу

У Києві рекордні 232 нових випадки коронавірусу

Надежда Комендантова
Коронавірус, Захворювання на коронавірус, коронавірус в Києві, статистика коронавірусу
Аналіз на коронавірус. Скріншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України
Аналіз на коронавірус. Скріншот: Центр громадського здоров'я МОЗ України

Кількість людей, які захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, у Києві 14 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 232 до 10 392, померлих - на 1 людину до 151.

Про це написав мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Друзі! Вірус, нажаль не відступає. Кількість хворих на коронавірус у столиці збільшується. За минулу добу COVID-19 виявили в 232 жителів Києва. 16 із них - діти", - сказано в ньому.

Серед людей, які захворіли, 122 жінки віком від 20 до 89 років, 94 чоловіки від 18 до 93 років, 6 дівчаток від 3 до 15 років і 10 хлопчиків від 8 до 17 років.

У тому числі захворіли 5 медиків.

До лікарень столиці за минулу добу доправили 27 пацієнтів, решта лікуються на самоізоляції вдома під контролем лікарів.

За добу одужали 57 людей.

Загалом коронавірус подолали 3 373 жителі столиці.

Як повідомляли Українські Новини, три міста і 5 районів включили в "червону зону" эпидопасности поширення COVID-19.

Крім того, у МОЗ заявляють, що друга хвиля коронавіруса буде в жовтні-листопаді.

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