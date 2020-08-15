До закінчення карантину залишилося 17 днів. Які обмеження діють в Україні

В той час, як для "жовтої" зони карантинні обмеження посилили, для "помаранчевої" - пом'якшили, сьогодні почався 157-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавируса COVID-19.

На засіданні Кабміну 22 липня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 серпня.

До цієї дати залишилося 17 днів.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області буде розділено на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання.

Згідно з опублікованим Міністерством охорони здоров'я інфографіком, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там будуть діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування закладів, де можуть перебувати люди похилого віку.

В "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, буде закрито спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 8 серпня ухвалив рішення закрити контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом.

Відповідно до рішення уряду, КПВВ будуть закриті з 8:00 9 серпня і до 8:00 30 серпня.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня діє поділ регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Крім того, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Також повідомлялося, які обмеження "жовтої зони" будуть діяти в Києві з понеділка.