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  • Лукашенко заявив, що в Білорусь закинули ще один загін найманців з Росії
04 серпня 2020, вівторок, 14:01 14
Політика 2020-08-04T15:15:02+03:00
Українські Новини
Лукашенко заявив, що в Білорусь закинули ще один загін найманців з Росії

Лукашенко заявив, що в Білорусь закинули ще один загін найманців з Росії

Ольга Фандорина
Білорусь, Олександр Лукашенко, Російські найманці

Президент Білорусії Олександр Лукашенко розповів про ще один загін "російських бойовиків" з приватних військових компаній, який був перекинутий на південь країни для дестабілізації ситуації.

Лукашенко закликав російську сторону "припинити брехати" про ситуацію із затриманими росіянами.

"Це дуже небезпечний і сильний сигнал і все це брехня про Стамбул, Венесуелу, Африку і Лівію, ці люди дали свідчення і були спрямовані спеціально до Білорусі, команда була чекати", - заявив він.

За словами президента, на дестабілізацію ситуації в Білорусі кинуті мільярдні ресурси.

Також Лукашенко заявив, що на Білорусі вирішили відпрацювати нові технології "кольорових революцій", але "не вийде".

Як повідомляли Українські Новини, в Білорусі заявили, що не отримували запиту від України на видачу затриманих бойовиків Вагнера.

Раніше повідомлялося, що ГПУ просить Білорусь заарештувати затриманих "вагнеровців". Україна вимагатиме видачі.

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