Лукашенко заявив про "початок агресії" з-за кордону, в тому числі з України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЦВК країни сьогодні оголосила переможцем виборів президента, заявив, що проти Білорусі почалася агресія, організована з-за кордону, і згадав про Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лукашенко сказав на нараді з членами Ради безпеки в п'ятницю.

"Не висувайтеся ви зараз на вулицю! Зрозумійте, що вас і наших дітей використовують, як гарматне м'ясо! Сьогодні вже понаїхали сюди з Польщі, Голландії, України, з цієї "відкритої Росії", Навального і так далі і тому подібне. Вже агресія почалася проти країни", - цитує Лукашенка державне агентство БелТА.

Він сказав, що "заводієм цього всього" і організаторами є люди з-за кордону, а в "перших рядах йдуть люди з кримінальним минулим".

Лукашенко сказав, що не зможе стабілізувати ситуацію, якщо буде "сидіти і чекати".

"Тому треба зупинитися, взяти голову в руки і заспокоїтися, і дати нам навести порядок, розібратися з тими, хто приїхав сюди", - сказав білоруський президент.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський просить українців утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації ситуації.

9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка склала 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг чинний Президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

Тим часом, в Білорусі тривають протести проти результатів виборів.