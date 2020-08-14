У Раді запропонували визнати результати виборів в Білорусі нелегітимними

11 депутатів пропонують парламенту визнати Верховної Ради нелегітимними вибори президента Білорусі, після яких в країні почалися масові протести та затримання . Відповідний проєкт постанови № 3988 зареєстрований в Раді 14 серпня, передають Українські Новини. Проєкт постанови про заяву парламенту про невизнання легітимності виборів президента Білорусі і неприпустимість насильства проти мирних протестувальників зареєстрований в п'ятницю. Текст документа наразі відсутній на сайті Ради. Президент Володимир Зеленський просить українців утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації ситуації. Тим часом, в Білорусі тривають протести проти результатів виборів. 9 серпня в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка становила 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг діючий президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року. За непідтвердженою інформацією, понад 100 людей затримано, є поранені і загиблий. Олександр Лукашенко очолює країну з 1994 року.