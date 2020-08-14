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14 серпня 2020, пʼятниця, 18:57 7
Верховна Рада і партії 2020-08-14T19:30:02+03:00
Українські Новини
У Раді запропонували визнати результати виборів в Білорусі нелегітимними

У Раді запропонували визнати результати виборів в Білорусі нелегітимними

Ольга Фандорина
Верховна Рада, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Верховна Рада @verkhovna_rada
Верховна Рада @verkhovna_rada

11 депутатів пропонують парламенту визнати Верховної Ради нелегітимними вибори президента Білорусі, після яких в країні почалися масові протести та затримання .

Відповідний проєкт постанови № 3988 зареєстрований в Раді 14 серпня, передають Українські Новини.

Проєкт постанови про заяву парламенту про невизнання легітимності виборів президента Білорусі і неприпустимість насильства проти мирних протестувальників зареєстрований в п'ятницю.

Текст документа наразі відсутній на сайті Ради.

Президент Володимир  Зеленський просить українців утриматися від поїздок до Білорусі  до стабілізації ситуації.

Тим часом, в Білорусі  тривають протести проти результатів виборів.

9 серпня  в Білорусі пройшли вибори президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка становила 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг діючий президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

За непідтвердженою інформацією, понад 100 людей затримано, є поранені і загиблий.

Олександр Лукашенко очолює країну з 1994 року.

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