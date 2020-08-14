В Україні захворюваність на коронавірус стрімко зростає, а смертність падає

За минулу добу, 13 серпня, в Україні кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 зросла на 8,8%, кількість нових летальних випадків знизилася на 13,6%. Так, кількість хворих на коронавірусу за добу збільшилася на 1 732 до 87 872, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 2 011 порівняно з попередньою добою, 12 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 14 серпня в Україні зареєстровано 87 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 011 летальних, 46 797 осіб одужали.

За добу зафіксовано 1 732 нових випадки захворювання, одужав 581 людей, померли 19 осіб.

Таким чином, 13 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих , що одужали – 1 732 проти 581.

Кількість нових випадків захворювання на 13 серпня становиала 2% від загальної кількості захворілих на 12 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужали і померли) на ранок 14 серпня склало 39 064 особи, що на 3% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (11 658), в Києві (10 160) та Рівненській області (7 326).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3129 випадків;

Волинська область — 4529 випадків;

Дніпропетровська область — 1658 випадків;

Донецька область — 1049 випадків;

Житомирська область — 2333 випадки;

Закарпатська область — 6080 випадків;

Запорізька область — 1038 випадків;

Івано-Франківська область — 6320 випадків;

Кіровоградська область — 739 випадків;

м. Київ — 10 160 випадків;

Київська область — 4429 випадків;

Львівська область — 11 658 випадків;

Луганська область — 171 випадок;

Миколаївська область — 770 випадків;

Одеська область — 4732 випадки;

Полтавська область — 533 випадки;

Рівненська область — 7326 випадків;

Сумська область — 783 випадки;

Тернопільська область — 3538 випадків;

Харківська область — 5583 випадки;

Херсонська область — 290 випадків;

Хмельницька область — 1514 випадків;

Чернівецька область — 7264 випадки;

Черкаська область — 1092 випадки;

Чернігівська область — 1154 випадки.

Коронавірусу в Україні станом на 14 серпня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, три міста і 5 районів включили в "червону зону" эпидопасности поширення COVID-19.