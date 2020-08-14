В Україні захворюваність на коронавірус стрімко зростає, а смертність падає

За минулу добу, 13 серпня, в Україні кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 зросла на 8,8%, кількість нових летальних випадків знизилася на 13,6%. Так, кількість хворих на коронавірусу за добу збільшилася на 1 732 до 87 872, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 2 011 порівняно з попередньою добою, 12 серпня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 14 серпня в Україні зареєстровано 87 872 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 011 летальних, 46 797 осіб одужали. За добу зафіксовано 1 732 нових випадки захворювання, одужав 581 людей, померли 19 осіб. Таким чином, 13 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих , що одужали – 1 732 проти 581. Кількість нових випадків захворювання на 13 серпня становиала 2% від загальної кількості захворілих на 12 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужали і померли) на ранок 14 серпня склало 39 064 особи, що на 3% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (11 658), в Києві (10 160) та Рівненській області (7 326). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 3129 випадків; Волинська область — 4529 випадків; Дніпропетровська область — 1658 випадків; Донецька область — 1049 випадків; Житомирська область — 2333 випадки; Закарпатська область — 6080 випадків; Запорізька область — 1038 випадків; Івано-Франківська область — 6320 випадків; Кіровоградська область — 739 випадків; м. Київ — 10 160 випадків; Київська область — 4429 випадків; Львівська область — 11 658 випадків; Луганська область — 171 випадок; Миколаївська область — 770 випадків; Одеська область — 4732 випадки; Полтавська область — 533 випадки; Рівненська область — 7326 випадків; Сумська область — 783 випадки; Тернопільська область — 3538 випадків; Харківська область — 5583 випадки; Херсонська область — 290 випадків; Хмельницька область — 1514 випадків; Чернівецька область — 7264 випадки; Черкаська область — 1092 випадки; Чернігівська область — 1154 випадки. Коронавірусу в Україні станом на 14 серпня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українські Новини, три міста і 5 районів включили в "червону зону" эпидопасности поширення COVID-19. Крім того, у МОЗ заявляють, що друга хвиля коронавіруса буде в жовтні-листопаді.