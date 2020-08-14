У 2-му кварталі ВВП зменшився на 11,4%

У квітні-червні 2020 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), за оперативними даними, зменшився на 11,4% порівняно з аналогічним періодом 2019 року у той час, як згідно з консенсус-прогнозом, організованим Міністерством економічного розвитку і торгівлі, експерти погіршили прогноз зниження ВВП з 4,2% до 6% в 2020 році.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Порівняно з 1-м кварталом 2020 року ВВП зменшився на 9,9% (з урахуванням сезонного фактора і без урахування тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та м.Севастополя).

Держстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту.

Як повідомляли Українські Новини, в січні-березні 2020 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), за оперативними даними, зменшився на 1,3% (в постійних цінах 2016 року) порівняно з аналогічним періодом 2019 року до 845,829 млрд гривень (у фактичних цінах).

У 2019 реальний валовий внутрішній продукт підвищився на 3,2% порівняно з 2018 роком (у постійних цінах 2016 року) до 3 974,564 млрд гривень (у фактичних цінах) (без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та м.Севастополя).

Державний бюджет на 2020 рік було переглянуто, виходячи з макроекономічного прогнозу, який передбачає зниження реального ВВП на 4,8% замість раніше запланованого зростання на 3,7%.

У 2018 році реальний валовий внутрішній продукт підвищився на 3,3% порівняно з 2017 роком