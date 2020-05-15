У січні-березні ВВП України знизився на 1,5%

У січні-березні 2020 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) за оперативними даними знизився на 1,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, в той час, як ЄБРР прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в цьому році через коронавірус.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

У порівнянні з 4-м кварталом 2019 року ВВП знизився на 0,8% (з урахуванням сезонного фактора та без урахування тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим і м. Севастополь).

Держстат протягом року уточнює показники реального валового внутрішнього продукту.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює падіння ВВП України в січні-березні 1,2% порівняно зі зростанням на 2,9% за аналогічний період 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, у січні 2020 року Національний банк прогнозував зростання ВВП 3,5% в 2020 році, а також прогнозував, що протягом більшої частини 2020 року інфляція буде знаходитися нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п.