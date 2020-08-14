У Київській області падає захворюваність на COVID-19, а смертність - зростає

В Київській області за минулу добу, 13 серпня, к ількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) збільшилася на 52 людини до 4 429, померлих - на 4 до 76 порівняно з попередньою добою, 12 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 14 серпня 2020 на 10:00 офіційно підтверджено 4 429 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 386 дітей та у 646 медичних працівників" , - сказано в ньому.

За добу підтверджено 52 нових випадки коронавірусної хвороби, в тому числі у 2 дітей 8 і 17 років.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 були госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 770 хворих, а на самоізоляції перебувають 3 659.

Всього за період епідемії в Київській області померли 76 хворих з підтвердженим COVID-19.

За минулу добу надійшло повідомлення про 4 летальні випадки серед хворих з підтвердженим COVID-19.

Всього в області одужали 3 047 осіб, в тому числі 266 дітей.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві знову збільшилася кількість хворих на коронавірус за добу, одна людина померла.