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13 серпня 2020, четвер, 12:41 8
Суспільство 2020-08-13T14:45:03+03:00
Українські Новини
Кількість нових випадків коронавірусу на Київщині зросла, одна людина померла

Кількість нових випадків коронавірусу на Київщині зросла, одна людина померла

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

12 серпня в Київській області кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію збільшилася у порівнянні з попередньою добою на 70 осіб до 4 377, померлих - на 1 до 72.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджені 4 377 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 384 дітей та у 643 медичних працівників. За добу підтверджені 70 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 6 дітей у віці від 2 до 17 років", - сказано в ньому.

13 нових хворих госпіталізовано, інші знаходяться на самоізоляції під наглядом лікарів.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 були госпіталізовані і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 767 хворих, а на самоізоляції перебувають 3 610.

"За минулу добу надійшло повідомлення про летальний кінець у хворого з підтвердженим COVID-19", - сказано в повідомленні.

Всього в області одужали 3 045 осіб, в тому числі 265 дітей.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні новий антирекорд стосовно захворюваності на коронавірус, 12 серпня добовий приріст хворих на Covid-19 склав 1 592 до 86 140, кількість померлих від захворювання — 22 людини до 1 992.

Тим часом в Києві кількість хворих перейшла межу в 10 тис. осіб. 12 серпня в столиці захворіли на коронавірус 133 людини до 10 002, померлих — 2 до 149.

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