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14 серпня 2020, пʼятниця, 12:21 7
Суспільство 2020-08-14T13:30:02+03:00
Українські Новини
У Києві вже понад 10 тис. хворих на коронавірус. Зафіксовано 158 нових випадків зараження

У Києві вже понад 10 тис. хворих на коронавірус. Зафіксовано 158 нових випадків зараження

Валерия Драгомирова
Коронавірус, статистика коронавірусу, Коронавірус у Києві, Динаміка COVID-19, Хворі на коронавірус
Київ. Фото: Валерия Назаренко
Київ. Фото: Валерия Назаренко

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) порівняно з попередньою добою в Києві 13 серпня збільшилася на 158 людини до 10 160, а померлих — на 1 до 150.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко на брифінгу, передають Українськi Новини.

"Кількість хворих в Києві збільшилася за минулу добу на 158 осіб. Одна людина померла. Всього коронавірус забрав життя 150 жителів нашого міста. На сьогодні в столиці вже 10 160 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — повідомив він.

Серед захворілих 81 жінка у віці від 18 до 85 років і дві дівчинки — 2 роки і 16.

Також захворіли 72 чоловіки у віці від 18 до 91 року і троє хлопчиків від 1 року до 12.

Захворіли тому числі і четверо медиків. У лікарні столиці госпіталізували 28 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 38 осіб. Всього коронавірус подолали 3 316 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 37, в Оболонському та Солом'янському — по 23, у Дніпровському районі — 22 випадки.

Як повідомляли Українськi Новини, 12 серпня кількість хворих на коронавірус у Києві 12 серпня збільшилася на 133 людини до 10 002, померлих — на 2 до 149.

Тим часом в Україні захворюваність на коронавірус стрімко зростає, а смертність падає. 

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