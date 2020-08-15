Ракам не варто проявляти ініціативу, а Терезам потрібно подбати про здоров'я, - гороскоп від Глоби

У той час, як за гороскопом на ці вихідні у чотирьох знаків зодіаку настане доленосний період , за гороскопом на суботу, 15 серпня, від астролога Павла Глоби, Дівам варто братися за нові проєкти, а Скорпіонам завершити всі важливі справи. Про те, що чекає представників всіх знаків в суботу, 15 серпня, розповів астролог Павло Глоба .

Овен

Зірки радять Овнам сміливо використовувати в суботу свою комунікабельність, щоб досягти успіху в будь-яких справах - робочих, любовних або сімейних. Вечір проведіть у сімейному колі.

Телець

В суботу у Тельців з'явиться відмінний шанс завести корисні знайомства - не пропустіть цього. Будьте щирими і добрими, вчіться слухати. Вечір в обіймах коханої людини буде прекрасним завершенням дня.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам влаштувати собі повноцінний відпочинок і присвятити цей день тільки собі. Розслабтеся і ні про що не думайте.

Рак

Ракам не варто в цей день активно проявляти ініціативу - робіть тільки те, що хочете. Нікому не нав'язуйте свою допомогу, адже можете вплутатися в неприємну історію.

Лев

Домашні рутинні справи Левам варто відкласти на інший час. Субота - прекрасний день для спілкування, зустрічей і планування відпочинку. День буде наповнений приємними сюрпризами - приймайте їх з посмішкою.

Діва

У суботу Діви можуть сміливо братися за нові проєкти і переглянути план справ, які необхідно виконати до кінця місяця. Удача посміхнеться представникам цього знаку, якщо вони захочуть зробити велику покупку будинку або машини.

Терези

Терезам важливо присвятити цей день своєму здоров'ю. Перегляньте свої харчові звички і готуйте тільки корисну їжу. Спорт в суботу також буде доречним, щоб прийти в тонус і поліпшити настрій.

Скорпіон

Скорпіонів чекає хороший день, щоб закінчити всі розпочаті проєкти. Представники цього знака зможуть не тільки закрити це питання в робочому плані, а й позбутися від душевних страждань через невиконану роботк.

Стрілець

У суботу обставини не дадуть Стрільцям розслабитися і зайнятися тим, чим їм захочеться. Зірки говорять, що силою думки представники цього знака здатні змінити світ навколо. Якщо відчуваєте занепад сил, переконайте себе в тому, що сповнені енергії та ентузіазму.

Козеріг

В суботу у Козерогів можуть виникнути труднощі з самоорганізацією і дисципліною. Піддавшись бажанням зробити щось спонтанне, представники цього знака можуть принести в своє життя нові враження та емоції.

Водолій

У суботу Водоліям буде складно зосередитися на чомусь одному. День кожен раз буде підкидати їм цікаві події, тому це змусить перемикати свою увагу.

Риби

У суботу Риби можуть зробити щось дуже корисне не тільки для себе, але і для інших тільки в тому випадку, якщо вони зуміють донести до оточуючих суть своїх новаторських ідей. Інтелектуальний потенціал Риб досягне захмарних висот.

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