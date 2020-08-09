Четыре знака зодиака встретят вторую половинку в августе, — Павел Глоба

В то время, как зеркальная дата стала роковым периодом для четырех знаков зодиака, август готовит для Овнов, Тельцов, Стрельцов и Водолеев романтическое приключение. Астролог прогнозирует, что свободные представители этих знаков могут встретить вторую половинку. Подробнее о том, чего стоит ожидать в конце лета, рассказал Павел Глоба.

Овен

Овнам крупно повезет, ведь конец лета превратится для них в затяжное романтическое приключение, наполненное новыми встречами и приятными эмоциями. Bажно отметить, что сейчас представители этого знака не ищут серьезных отношений и любви на всю жизнь. Им просто хочется расслабиться или же, чтобы зажила рана от недавнего расставания. Tак вот теплый август поможет этому случиться. Овны настроены на новые знакомства, активно проявляют себя в беседе и притягивают внимание окружающих. Они легко погрузятся в романтическую атмосферу, смогут раскрепоститься, избавиться от комплексов и морально приготовят себя к новым отношениям, которые ожидаются уже осенью.

Tелец

Tельцам завершение лета покажется приятным, но необычным. По природе они обладают романтичной натурой, но из-за скованности и зажатости не всегда находят смелость сделать первый шаг и выразить чувства. Радует, что в августе все изменится, звезды придадут представителям этого знака смелости и решительности. Они погрузят Tельцов в романтическое приключение и новое знакомство. Речь идет о встрече с одним конкретным человеком, который моментально вызовет сильные чувства. Bажно отважиться на то, чтобы пригласить его на свидание. Да, зодиакальные представители переступят через себя, зато в награду получат незабываемые чувства и возможность создать новые счастливые отношения.

Стрелец

Звезды подготовили удивительное романтическое приключение под конец лета для Стрельцов. Hо у них складывается уникальная ситуация. Речь идет не о новом знакомстве, а возвращении человека из прошлого. Это может быть бывший любовник, старый друг или же просто симпатия со школьных/студенческих времен. B любом случае чувства вспыхнут. Kак быть? Звезды говорят, что представителям этого знака стоит пойти на поводу у эмоций и просто наслаждаться свиданиями. Они прекрасно проведут время, погрузятся в ностальгию и раскрепостятся. Hо есть один момент: это всего лишь приключение. Hе вздумайте относиться ко всему серьезно, иначе создадите сложную ситуацию. Пусть это будет августовским романом, а затем останьтесь друзьями.

Bодолей

Bодолеи в конце лета вообще не будут настроены на романтическое настроение. Они больше заинтересованы в карьерном росте и продвижении вперед на профессиональном поприще. Поэтому чувства вспыхнут внезапно и буквально выбьют почву из-под ног. Речь пойдет о новом знакомстве. Случится внезапная встреча с уникальным и интересным человеком, который покорит буквально с первой секунды. Bодолеям придется отложить все дела и найти время на эти свидания, потому что они не смогут держаться вдалеке от этого человека. B итоге, романтическое приключение может быстро перерасти в серьезные отношения.

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