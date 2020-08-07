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  • Чотирьом знакамів зодіаку пощастить з фінансами в серпні, — Павло Глоба
07 серпня 2020, пʼятниця, 09:50 8
Lifestyle 2020-08-07T10:45:02+03:00
Українські Новини
Чотирьом знакамів зодіаку пощастить з фінансами в серпні, — Павло Глоба

Чотирьом знакамів зодіаку пощастить з фінансами в серпні, — Павло Глоба

Елена Новикова
Гороскоп, поради астрологів, Астрологічний прогноз, Павло Глоба, Прогноз астролога
Фінансовий гороскоп від Павла Глоби на серпень. Фото: pixabay
Фінансовий гороскоп від Павла Глоби на серпень. Фото: pixabay

Тоді як сьогодні три знаки зодіаку зіткнуться з проблемами у справах,  Близнюків, Дів, Стрільців і Риб в останній місяць літа супроводжуватиме фінансова удача. Астролог запевняє, що представників цих знаків чекає як несподіваний дохід, так і нові прибуткові проекти. Докладним астрологічним прогнозом на серпень 2020 поділився Павло Глоба.

Близнюки

Зірки кажуть, що Близнюки звикли балансувати між бідністю і казковим багатством. Звідки така критичність? Просто представники цього знака дуже легко ставляться до грошей і не тримаються за статус. Вони вміють насолоджуватися життям при будь-якому матеріальному стані і не страждають з порожніми кишенями. Але в серпні все ж будуть зрушення у сторону великого прибутку. B останній тиждень літа доля підкине Близнюкам шанс взяти участь у цікавому та перспективному проекті. Надалі він стане причиною кар'єрного зростання і стрімкого збагачення. Тому астропрогноз радить викладатися і не лінуватися.

Діва

У попередні місяці Дівам довелося пройти по чорній фінансової смузі. Вони зіткнулися з збитками, матеріальними втратами і навіть спонтанними витратами. Причому звинувачувати не варто представників цього знака, а скоріше несприятливі обставини, з якими доводилося мати справу. Але не турбуйтеся, адже зірки піднесуть у серпні сюрприз. Ближче до кінця літа у Дів з'явиться шанс не лише відновити колишній рівень доходів, але ще і значно примножити свій прибуток. Правда для цього доведеться проявити працьовитість і гарненько попрацювати. Завдань і справ буде багато. Якщо Діви не піддадуться ліні і будуть викладатися по повній, то і фінансове становище стрімко почне поліпшуватися.

Стрілець

У Стрільців ставлення до грошей багато в чому нагадує ситуацію Близнюків. Астропрогноз говорить, що вони не звикли економити і триматися за все матеріальне, тому що фокус інтересів зрушений інші сфери життя. Однак не будемо забувати, що представники цього знака неймовірно щасливі, що інколи дозволяє досягти надзвичайного фінансового рівня. Удача світить Стрільцям і в серпні. Реалізація унікальної ідеї зробить їх досить популярною особою в ділових колах і дозволить примітно розбагатіти. Але гороскоп закликає не витрачати всі відразу, а відкласти в банк під відсоток та інвестувати якусь частину. Примножуйте доходи і ніколи не будете переживати про бідність.

Риби

Неймовірна грошова удача звалиться на голову Рибам в серпні. Зірки зроблять їх щасливим власником великої суми. І найважливіше: прибуток прибуде поступово, що дозволить представникам цього знаку звикнутися з багатством і не розтратити його в спонтанному пориві. Самі ж гроші прибудуть в якості винагороди за старі проекти або ж участь у новій справі. Кінець літа — вдалий період, коли Риби можуть заявити про себе. Головне правильно розпорядитися грошима. Астрологічний прогноз радить вкласти все в самоосвіту та професійний розвиток. Можете також зайнятися творчістю, де, якщо проявите себе якнайкраще, зможете ще більше заробити.

Як повідомляли Українські Новини, астролог Павло Глоба розповів, що чекає представників всіх знаків зодіаку у серпні.

Також Гідрометцентр прогнозує, що в Україну прийдуть заморозки в кінці серпня.

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