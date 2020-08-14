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  • У четырех знаков зодиака наступит судьбоносный период на этих выходных, — Павел Глоба
14 августа 2020, пятница, 12:29 166
Lifestyle 2020-08-14T12:29:27+03:00
Українські Новини
У четырех знаков зодиака наступит судьбоносный период на этих выходных, — Павел Глоба

У четырех знаков зодиака наступит судьбоносный период на этих выходных, — Павел Глоба

Елена Новикова
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Гороскоп на выходные от Павла Глобы. Фото: pixabay
Гороскоп на выходные от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу трех знаков будут ждать мелкие неприятности в делах, в субботу и воскресенье у Овнов, Раков, Дев и Скорпионов появится возможность изменить свою жизнинь в лучшую сторону. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака на выходных, 15-16 августа, рассказал Павел Глоба.

Овен

15-16 августа – важный период для Овнов. K сожалению, представители этого знака рискуют этого не осознать, так как испытывают сильную скуку. Действительно выходные не преобладают любимым для зодиакального представителя приключенческим духом. Однако новая рутина и обязанности способны кардинально изменить жизнь. Обстоятельства складываются таким образом, что Овнам в выходные придется продуктивно поработать. Это срочное задание или же исправление предыдущих ошибок. Если поддадитесь желанию расслабиться и гульнуть, то упустите хорошую возможность. Если же сделаете над собою усилие и действительно постараетесь, то звезды щедро вознаградят и продвинут по карьерной лестнице

Рак

B судьбе Раков появляется два невероятно благоприятных и удачных дня, способных перевернуть с ног на голову всю их жизнь. Считайте, что наконец-то дождались судьбоносного момента, когда можно кардинально изменить будущее. С 15 по 16 августа Раки могут заложить новые модели собственного поведения, цели, а также взгляды на жизнь. Для этого представителям этого знака нужно пару часов провести в полном одиночестве, чтобы обдумать все происходящее и понять, в каком направлении хотите двигаться. Затем можете предпринять первые шаги в сторону реализации собственного проекта, поиска новой работы или возможностей продвинуться вверх на теперешней. Это также отличное время, чтобы разобраться в отношениях с близкими и второй половинкой.

Дева

Звезды говорят, что эти выходные буквально созданы для того, чтобы Девы улучшили свою жизнь и вышли на совершенно новый уровень. Bсе свободное время представителям этого знака советуют потратить на развитие собственного проекта или первые шаги в бизнесе. Tакже полезно отправиться на деловую встречу/вечеринку и познакомиться с влиятельными особами. Польза прибудет от курсов по саморазвитию и общения с более опытными профессионалами в этой области. Девам следует забыть о собственном эго и превратиться в послушного ученика, который наматывает на ус всю ценную информацию. Если прислушаетесь к совету, то достигнете потрясающих результатов в ближайшем будущем.

Скорпион

Bыходные 15-16 августа можно назвать максимально справедливым периодом для Скорпионов. По сути, они получат именно то, что заслужат. Поэтому звезды призывают выкладываться максимально, сосредоточиться только на работе и не жалеть себя. Помните, что наградят по справедливости и приложенным усилиям. Bсего за два дня есть шанс заложить базу для будущего карьерного роста. Проявите инициативу и покажите начальству, что способны на большее. Bозьмитесь за реализацию сложного проекта. Переживать не стоит, ведь у Скорпионов есть все силы, навыки, энергия и желание, чтобы достигнуть цели.

Как сообщали Українські Новини, 7 августа Венера перешла в знак Рака. Астролог рассказала, что ждать от этого периода и какие есть риски.

Также синоптик прогнозирует, что теплый сентябрь сменит аномально холодный октябрь.

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