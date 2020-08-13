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  • В Україні запахло осінню: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня
13 серпня 2020, четвер, 00:00 6
Життя 2020-08-13T00:30:01+03:00
Українські Новини
В Україні запахло осінню: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня

В Україні запахло осінню: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Наталка Діденко
Прогноз погоди в Украине Фото: pixabay
Прогноз погоди в Украине Фото: pixabay

В середу, 12 серпня в Україну прийшло похолодання, яке збережеться до кінця тижня. За прогнозом погоди на четвер і до кінця поточного тижня в Україні буде помірна серпнева температура від 23 до 28 градусів тепла.

Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, в Україні зайшла свіжа повітряна маса північного походження.

"Вітер північного і північно-західного напрямків підняв фіранки на вікнах, повіяло хоча ще і далеким, але вереснем. Така спекотна погода триватиме в Україні весь тиждень", - написала вона.

Зокрема, на півдні і південному сході країни прогнозують +25 +28 градусів тепла.

У більшості областей України від 13-го серпня передбачається протягом дня +23 +27 градусів. Прохолодніше буде на півночі, +19 +23 градуси.

Синоптична картаСиноптична карта

Дощі в четвер найбільш вірогідні в північній частині України, переважно незначні і локальні. У більшість областей буде сухо.

Синоптик зазначає, що в Києві четвер буде свіжим: вночі +12 градусів, вдень + 20 + 22 градуси.

Опадів в столиці не прогнозують, хіба вдень ​​збільшиться хмарність.

Синоптик прогнозує, що така свіжість триватиме до кінця тижня, а в неділю, 16-го серпня, в Україні прийде нове потепління.

Як повідомляли Українські Новини, згідно  з прогнозом погоди в останній місяць літа  можливі навіть заморозки.

Тим часом, синоптик дав попередній прогноз на осінь .

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