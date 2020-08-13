В Україні запахло осінню: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня

В середу, 12 серпня в Україну прийшло похолодання , яке збережеться до кінця тижня. За прогнозом погоди на четвер і до кінця поточного тижня в Україні буде помірна серпнева температура від 23 до 28 градусів тепла.

Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, в Україні зайшла свіжа повітряна маса північного походження.

"Вітер північного і північно-західного напрямків підняв фіранки на вікнах, повіяло хоча ще і далеким, але вереснем. Така спекотна погода триватиме в Україні весь тиждень", - написала вона.

Зокрема, на півдні і південному сході країни прогнозують +25 +28 градусів тепла.

У більшості областей України від 13-го серпня передбачається протягом дня +23 +27 градусів. Прохолодніше буде на півночі, +19 +23 градуси.

Синоптична карта

Дощі в четвер найбільш вірогідні в північній частині України, переважно незначні і локальні. У більшість областей буде сухо.

Синоптик зазначає, що в Києві четвер буде свіжим: вночі +12 градусів, вдень + 20 + 22 градуси.

Опадів в столиці не прогнозують, хіба вдень ​​збільшиться хмарність.

Синоптик прогнозує, що така свіжість триватиме до кінця тижня, а в неділю, 16-го серпня, в Україні прийде нове потепління.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом погоди в останній місяць літа можливі навіть заморозки.

Тим часом, синоптик дав попередній прогноз на осінь .