В Україні запахло осінню: синоптикиня дала прогноз до кінця тижня

В середу, 12 серпня в Україну прийшло похолодання, яке збережеться до кінця тижня. За прогнозом погоди на четвер і до кінця поточного тижня в Україні буде помірна серпнева температура від 23 до 28 градусів тепла. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. За її словами, в Україні зайшла свіжа повітряна маса північного походження. "Вітер північного і північно-західного напрямків підняв фіранки на вікнах, повіяло хоча ще і далеким, але вереснем. Така спекотна погода триватиме в Україні весь тиждень", - написала вона. Зокрема, на півдні і південному сході країни прогнозують +25 +28 градусів тепла. У більшості областей України від 13-го серпня передбачається протягом дня +23 +27 градусів. Прохолодніше буде на півночі, +19 +23 градуси. Синоптична карта Дощі в четвер найбільш вірогідні в північній частині України, переважно незначні і локальні. У більшість областей буде сухо. Синоптик зазначає, що в Києві четвер буде свіжим: вночі +12 градусів, вдень + 20 + 22 градуси. Опадів в столиці не прогнозують, хіба вдень збільшиться хмарність. Синоптик прогнозує, що така свіжість триватиме до кінця тижня, а в неділю, 16-го серпня, в Україні прийде нове потепління. Як повідомляли Українські Новини, згідно з прогнозом погоди в останній місяць літа можливі навіть заморозки. Тим часом, синоптик дав попередній прогноз на осінь .