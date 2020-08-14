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14 серпня 2020, пʼятниця, 09:28 18 Інфографіка
Кабмін 2020-08-14T11:29:40+03:00
Українські Новини
З понеділка Київ у "жовтій" зоні карантину. Які обмеження введуть

З понеділка Київ у "жовтій" зоні карантину. Які обмеження введуть

Елена Новикова
Карантин, Київ, Посилення карантину, жовта зона
Київ внесли в
Київ внесли в "жовту зону" карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в четвер, 13 серпня, заявив, що Київ віднесено до "жовтої зони" епіднебезпеки поширення COVID-19. Рішення на засіданні ухвалила державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це сказано в повідомленні на сторінці Міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Столицю включили до "жовтої зони" епідемічної небезпеки за показником захворюваності на коронавірус за 14 днів на 100 тисяч населення.

Офіційно Київ потрапить в "жовту зону" о 00:00 17 серпня.

"Жовта зона" передбачає посилення карантинних обмежень.

Зокрема, заборонено відвідування установ соціального захисту, де знаходяться люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

Також забороняється діяльність хостелів.

Крім того, на територіях "жовтої зони" заборонена робота закладів після 24:00 і до 7:00, а також проведення масових заходів більше 20 осіб.

Що заборонено в різних зонах карантину. Інфографіка: МОЗЩо заборонено в різних зонах карантину. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Також з 3 серпня діє поділ регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Крім того, МОЗ оновив список "червоної зони".

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З понеділка Київ у "жовтій" зоні карантину. Які обмеження введуть
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