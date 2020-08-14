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14 серпня 2020, пʼятниця, 10:31 5
Суспільство 2020-08-14T11:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежонебезпеки

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежонебезпеки

Валерия Драгомирова
ДСНС України, пожежна небезпека, Пожежонебезпека, Укргідрометцентр
Пожежа. Фото: Валерія Назаренко
Пожежа. Фото: Валерія Назаренко

Незважаючи на те, що в Україні трохи похолодало, з 14 до 17 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі дані наводить Український гідрометцентр.

Про це сказано в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, 14-17 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — сказано в ньому.

Рятувальники зазначають, що через це значно збільшується ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла, якою буде погода на свято Маковія. На Маковія в Україні буде комфортна погода. У Сумській, Полтавській та Харківській областях пройдуть окремі грозові дощі.

Раніше синоптик дав попередній прогноз на осінь. Осінь 2020 року в цілому очікується прохолодною через ранні й часті похолодання аж до заморозків, і з недобором опадів 30-50%. Початок осені ще порадує теплом.

Крім того, синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня.

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