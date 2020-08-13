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13 серпня 2020, четвер, 21:00 7 Карта
Життя 2020-08-13T23:00:02+03:00
Українські Новини
Температура піде на спад, місцями дощі. Прогноз погоди перед вихідними

Температура піде на спад, місцями дощі. Прогноз погоди перед вихідними

Валерия Драгомирова
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах, погода в Одесі
Літо. Фото: Валерія Назаренко
Літо. Фото: Валерія Назаренко

У той час, як синоптики попередили, що в кінці серпня можливі заморозки , за прогнозом погоди на 14 серпня, в Україні на більшості територій буде вітряно, температура повітря вночі +7 ... + 17 градусів, вдень +15 ... + 29 градусів. На сході місцями короткочасний дощ. 

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

В Києві, за прогнозом погоди на п'ятницю, мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 12 градусів, вдень + 21 ... + 23 градуси.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 8 ... + 13 градусів, вдень + 22 ... + 27 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +8 ... + 13 градусів, вдень + 15 ... + 20 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +9 ... + 11 градусів, вдень + 24 ... + 26 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +9 ... + 11 градусів, вдень + 25 ... + 27 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі + 10 ... + 12 градусів, вдень + 25 ... + 27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 7 ... + 12 градусів, вдень + 19 ... + 24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 8 ... + 13 градусів, вдень + 19 ... + 24 градуси.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 10 ... + 15 градусів, вдень + 19 ... + 24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 12 ... + 17 градусів, вдень + 24 ... + 29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 12 ... + 17 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі + 15 ... + 17 градусів, вдень + 25 ... + 27 градусів.

13 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... + 25 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Прогноз погоди 14 серпня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав попередній прогноз на осінь


Крім того, синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня

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