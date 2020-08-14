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14 серпня 2020, пʼятниця, 00:00 6
Життя 2020-08-14T00:30:01+03:00
Українські Новини
Сухо, тепло і комфортно: синоптикиня розповіла, якою буде погода на Маковія

Сухо, тепло і комфортно: синоптикиня розповіла, якою буде погода на Маковія

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Медовий Спас, Маковія
Погода Фото: look.com.ua
Погода Фото: look.com.ua

За прогнозом погоди на п'ятницю, 14 серпня, коли в Україні коли православні та греко-католики  відзначають Медовий Спас, він же Маковій, температура буде хорошою і комфортною для цього місяця літа. На більшій території нашої країни опади малоймовірні, дощі можуть пройти в Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Про це написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Наталка Діденко.

"На Маковія в Україні буде красива комфортна погода. На значній частині території дощі малоймовірні, лише в Сумській, Полтавській і Харківській областях пройдуть окремі грозові дощі. Вітер буде переважно північний, у західних областях - південно-східний, невеликий або помірний", - повідомила синоптик.

Синоптична картаСиноптична карта

За словами синоптика, температура повітря в п'ятницю найвища буде на Півдні і Заході. Там очікується від + 24 до +28 градусів, на решті території стовпчики термометрів покажуть від +20 до +25 градусів.

"Місцями в північній частині +18 +20 градусів", - зазначила Діденко.

У Києві 14-го серпня очікується суха погода з температурою повітря +21 +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, згідно  з прогнозом погоди в останній місяць літа  можливі навіть заморозки.

Тим часом, синоптик  дав попередній прогноз на осінь , згідно з яким на українців чекає аномально холодний жовтень.

 

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