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14 серпня 2020, пʼятниця, 09:30 4 Карта
Транспорт 2020-08-14T10:15:02+03:00
Українські Новини
Київ заполонили п'ятничні затори: де в столиці ускладенений рух

Київ заполонили п'ятничні затори: де в столиці ускладенений рух

Кира Молчанова
Автомобіль. Фото: Pixabay
Автомобіль. Фото: Pixabay

Тоді як на деяких вулицях столиці ввели нові схеми руху, станом на ранок 14 серпня на дорогах Києва рух помітно ускладнено.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Складно проїхати по проспекту Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспекту Степана Бандери, Валерія Лобановського, вулицями Жилянською, Борщагівською та В'ячеслава Чорновола.

Затори на проспекті Степана БандериЗатори на проспекті Степана Бандери

Водіям слід врахувати перекритий рух на проспектах Леся Курбаса та Любомира Гузара.

Пробки на Подолі у КиєвіЗатори на Подолі у Києві

У центрі складно проїхати по бульвару Тараса Шевченка, Набережному Шосе, вулиці Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка та Кирилівській.

Затори на проспекті Перемоги в КиєвіЗатори на проспекті Перемоги в Києві

Складно під'їхати до мосту метро, рух ускладнено на мосту Патона.

Пробки на мосту Патона в КиєвіЗатории на мосту Патона в Києві

Затори на проспектах Бажана біля станцій метро "Осокорки" та "Славутич", що на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Петра Григоренка та на Дарницькому шосе заважають проїхати вулицями лівого берега.

затори на проспекті Бажана.затори на проспекті Бажана.

Як повідомляли Українські Новини, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд має намір побудувати Київську обхідну дорогу (КОД) у рамках проекту "Велике будівництво" в 2021 році.

У Києві в липні зріс автомобільний трафік: де збільшилася і зменшилася інтенсивність руху.

А тим часом, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії по дослідженню дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики — 20-мільйонний Мехіко.

 
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