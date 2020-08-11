У центрі Києва змінили схеми дорожнього руху на двох вулицях через велосипедистів

У Києві на вулицях Бастіонній і Стрілецькій з'явилися смуги для руху велосипедистів, а також було упорядковано рух транспорту після зростання популярності велосипедів , як засобу пересування. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв. На вулиці Бастіонній в Печерському районі з'явилася смуга для руху велосипедистів, шириною в 1,5 м. Для захисту велосипедистів смуга з двох сторін виділена смугою безпеки. Також змінилася і організація самого руху на вулиці. Пріоритет в русі дали громадському транспорту і велосипедистам, а для зменшення заторів облаштували розворотне півкільце і передбачили додаткові 44 місця для тимчасового паркування автомобілів. "Зміни в організації дорожнього руху, 27 нових місць для паркування автомобілів і велосмуги з'явилися і на вул. Стрілецькій. Нова велосмуги поєднала вже існуючі велосмуги на вул. Ярославів Вал та вул. Рейтарській. І тепер велосипедисти можуть безпечно розвернутися, щоб їхати в зворотному напрямку - в сторону Львівської площі. Зазначу, що вже почалися роботи з облаштування наступної велосмуги - на вул. Олеся Гончара. Ця велосмуги також увійде в єдину систему велоінфраструктури столиці", - сказав також Густєлєв. Як повідомляли Українські Новини, Кличко заявив, що на в'їздах до Києва облаштують перехоплюючі парковки .