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11 серпня 2020, вівторок, 15:05 8
Суспільство 2020-08-11T16:45:02+03:00
Українські Новини
У центрі Києва змінили схеми дорожнього руху на двох вулицях через велосипедистів

У центрі Києва змінили схеми дорожнього руху на двох вулицях через велосипедистів

Александр Савич
Велосипедисты, ситуація на дорогах, Рух транспорту
Велосипед. Фото: pixabay
Велосипед. Фото: pixabay

У Києві на вулицях Бастіонній і Стрілецькій з'явилися смуги для руху велосипедистів, а також було упорядковано рух транспорту після зростання популярності велосипедів , як засобу пересування. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

На вулиці Бастіонній в Печерському районі з'явилася смуга для руху велосипедистів, шириною в 1,5 м. Для захисту велосипедистів смуга з двох сторін виділена смугою безпеки. 

Також змінилася і організація самого руху на вулиці. Пріоритет в русі дали громадському транспорту і велосипедистам, а для зменшення заторів облаштували розворотне півкільце і передбачили додаткові 44 місця для тимчасового паркування автомобілів.

"Зміни в організації дорожнього руху, 27 нових місць для паркування автомобілів і велосмуги з'явилися і на вул. Стрілецькій. Нова велосмуги поєднала вже існуючі велосмуги на вул. Ярославів Вал та вул. Рейтарській. І тепер велосипедисти можуть безпечно розвернутися, щоб їхати в зворотному напрямку - в сторону Львівської площі. Зазначу, що вже почалися роботи з облаштування наступної велосмуги - на вул. Олеся Гончара. Ця велосмуги також увійде в єдину систему велоінфраструктури столиці", - сказав також Густєлєв.

Як повідомляли Українські Новини, Кличко заявив, що на в'їздах до Києва облаштують перехоплюючі парковки .

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