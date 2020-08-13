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13 серпня 2020, четвер, 20:16 4
Кабмін 2020-08-13T20:34:23+03:00
Українські Новини
Київ включили в "жовту зону" карантину

Київ включили в "жовту зону" карантину

Елена Новикова
Карантин, Карантин у Києві, червона зона, жовта зона

У той час, як в Кабміні змінили правила карантину і регіони зі 160 хворими на 100 тис. осіб потраплять у "червону зону", за рішенням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Київ потрапив у "жовту зону" карантину.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо ми говоримо про місто Київ, то воно відноситься до жовтого рівня епідемічної небезпеки за показниками захворюваності COVID-19", - сказав він.

За словами міністра, в місті був перевищений показник захворюваності виявлених хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів.

Офіційно Київ потрапить у "жовту зону" о 00:00 17 серпня.

Критерии для разделения регионов на

Критерії для поділу регіонів на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня діє поділ регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Крім того, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

 

Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня діє поділ регіони на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони в залежності від епідемічної ситуації.

Крім того, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

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