Нацбанк підвищив курс гривні. Офіційний курс валют у четвер

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 серпня, на 7,16 коп. до 27,5266 UAH/USD, тоді як долари та євро в обмінниках подешевшали.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 серпня, на 0,25 коп. до 27,5982 UAH/USD.Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офійний курс 1 фунт стерлінгів 35,8369 1 долар США 27,5266 1 швейцарський франк 30,1381 10 єн 2,5735 10 російських рублів 3,7533 1 євро 32,3961

Раніше Українські Новини писали, як падіння ВВП позначиться на курсі долара в Україні. Також аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Середній обмінний курс гривні в 2020 році буде 27,00, а в 2021 році зросте до 28,60. Згідно з прогнозом МВФ, у 2020 році курс становитиме 30,00 і 28,90 грн. відповідно.

Крім того, як пандемія COVID-19 позначиться на курсі долара.