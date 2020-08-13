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13 серпня 2020, четвер, 11:40 9
Економіка 2020-08-13T12:30:04+03:00
Українські Новини
Нацбанк підвищив курс гривні. Офіційний курс валют у четвер

Нацбанк підвищив курс гривні. Офіційний курс валют у четвер

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс, Курс НБУ, Офіційний курс
Курс гривні
Курс гривні

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 серпня, на 7,16 коп. до 27,5266 UAH/USD, тоді як долари та євро в обмінниках подешевшали.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 серпня, на 0,25 коп. до 27,5982 UAH/USD.Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офійний курс
1 фунт стерлінгів 35,8369
1 долар США 27,5266
1 швейцарський франк 30,1381
10 єн 2,5735
10 російських рублів 3,7533
1 євро 32,3961

Раніше Українські Новини писали, як падіння ВВП позначиться на курсі долара в Україні. Також аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Середній обмінний курс гривні в 2020 році буде 27,00, а в 2021 році зросте до 28,60. Згідно з прогнозом МВФ, у 2020 році курс становитиме 30,00 і 28,90 грн. відповідно.

Крім того, як пандемія COVID-19 позначиться на курсі долара.

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