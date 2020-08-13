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13 серпня 2020, четвер, 22:26 6
Президент 2020-08-13T23:15:01+03:00
Українські Новини
Усі сім'ї, постраждалі від вибуху на Позняках, отримали нові квартири

Усі сім'ї, постраждалі від вибуху на Позняках, отримали нові квартири

Елена Новикова
постраждалі від вибуху, Зеленський, вибух на Позняках
Вибух на Позняках. Фото: МВС
Вибух на Позняках. Фото: МВС

Офіс Президента виділив квартири всім постраждалим у результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва коштом забудовників.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Удячний нашій команді, ми це зробили. Обіцяли до кінця літа - і ми це виконали. Всі отримали нарешті нові квартири в нових будинках", - сказав Президент Володимир Зеленський.

Згідно з повідомленням, нове житло отримали всі сім'ї, які постраждали в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі в Києві в кінці червня.

За словами Президента, через тривалі бюрократичні процедури та оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується в часі, проте на цю мить усі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нові квартири.

На думку Зеленського, тепер обов'язок місцевої влади - допомогти постраждалим із ремонтом приміщень, щоб забезпечити людям комфортні умови проживання.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Офіс Президента виділив 12 нових квартир постраждалим під час вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва коштом забудовників.

24 червня стало відомо, що Київська міська державна адміністрація виділить постраждалим у результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва по 50-100 тис. гривень.

Раніше жителів будинку, що вибухнув переселили в інтернат.

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