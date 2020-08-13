Усі сім'ї, постраждалі від вибуху на Позняках, отримали нові квартири

Офіс Президента виділив квартири всім постраждалим у результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва коштом забудовників.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Удячний нашій команді, ми це зробили. Обіцяли до кінця літа - і ми це виконали. Всі отримали нарешті нові квартири в нових будинках", - сказав Президент Володимир Зеленський.

Згідно з повідомленням, нове житло отримали всі сім'ї, які постраждали в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі в Києві в кінці червня.

За словами Президента, через тривалі бюрократичні процедури та оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується в часі, проте на цю мить усі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нові квартири.

На думку Зеленського, тепер обов'язок місцевої влади - допомогти постраждалим із ремонтом приміщень, щоб забезпечити людям комфортні умови проживання.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Офіс Президента виділив 12 нових квартир постраждалим під час вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва коштом забудовників.

24 червня стало відомо, що Київська міська державна адміністрація виділить постраждалим у результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва по 50-100 тис. гривень.

Раніше жителів будинку, що вибухнув переселили в інтернат.