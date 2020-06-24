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24 червня 2020, середа, 13:10 10
Суспільство 2020-06-24T14:30:03+03:00
Українські Новини
Вибух на Позняках: Київ виділить постраждалим по 50-100 тис. гривень

Вибух на Позняках: Київ виділить постраждалим по 50-100 тис. гривень

Елена Новикова
Віталій Кличко, Київ, вибух, вибух в багатоповерхівці, вибух на Позняках
Вибух на Позняках. Фото: Інформатор
Вибух на Позняках. Фото: Інформатор

Київська міська державна адміністрація виділить постраждалим у результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва 50-100 тис. гривень.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Комісія з надзвичайних ситуацій схвалила рішення про виділення коштів та надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух", — сказав він.

Кличко зазначив, що всі постраждалі сім'ї отримають по 50 тис. гривень.

Ті, хто зазнав важких тілесних ушкоджень отримають по 80 тис. гривень, ті, хто зазнав тілесних ушкоджень середньої важкості - по 70 тис. гривень, а ті, хто отримав легкі тілесні ушкодження - по 60 тис. гривень.

Також Кличко зазначив, що ті, хто втратив члена сім'ї в трагедії, отримають по 100 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 16 квартир зруйновано і 40 пошкоджено в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі Києва.

Мешканців будинку, що вибухнув, переселили в інтернат.

А загинули в результаті вибуху п'ятеро осіб.

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