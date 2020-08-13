МЗС Росії вперше відреагував на протести в Білорусі, заявивши про зовнішнє втручання

У Міністерстві закордонних справ Росії після того, як Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах, вперше прокоментували протести в Білорусі, заявивши про "зовнішнє втручання" для дестабілізації ситуації. Про це сказала офіційний представник російського МЗС Марія Захарова, повідомляє ТАСС.

"Простежуються чіткі спроби зовнішнього втручання у справи суверенної держави з метою розколоти суспільство і дестабілізувати ситуацію", - заявила Захарова.

Водночас, в МЗС сподіваються, що обставини в країні "нормалізуються і повернуться в спокійне русло".

Також Захарова назвала безпідставними спроби знайти "російський слід".

"Росія була і залишається надійним союзником і другом Білорусі і братнього білоруського народу. Ми впевнені, що спроби внести розлад між нами приречені на провал", - заявили в МЗС.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на мітингах у Мінську журналісти помітили російських силовиків.

Крім того, на протестах у Білорусі жінки знову вишикувалися в ланцюг солідарності.

Також з початку протестів в Білорусі затримали 64 журналісти.