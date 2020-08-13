підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • МЗС Росії вперше відреагував на протести в Білорусі, заявивши про зовнішнє втручання
13 серпня 2020, четвер, 17:55 10
Світ 2020-08-13T18:30:02+03:00
Українські Новини
МЗС Росії вперше відреагував на протести в Білорусі, заявивши про зовнішнє втручання

МЗС Росії вперше відреагував на протести в Білорусі, заявивши про зовнішнє втручання

Елизавета Кесельман
Росія-Білорусь, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Протести в Білорусі. Фото: Telegram/NEXTA
Протести в Білорусі. Фото: Telegram/NEXTA

У Міністерстві закордонних справ Росії після того, як Володимир Путін привітав Олександра Лукашенка з перемогою на виборах, вперше прокоментували протести в Білорусі, заявивши про "зовнішнє втручання" для дестабілізації ситуації. Про це сказала офіційний представник російського МЗС Марія Захарова, повідомляє ТАСС.

"Простежуються чіткі спроби зовнішнього втручання у справи суверенної держави з метою розколоти суспільство і дестабілізувати ситуацію", - заявила Захарова.

Водночас, в МЗС сподіваються, що обставини в країні "нормалізуються і повернуться в спокійне русло".

Також Захарова назвала безпідставними спроби знайти "російський слід".

"Росія була і залишається надійним союзником і другом Білорусі і братнього білоруського народу. Ми впевнені, що спроби внести розлад між нами приречені на провал", - заявили в МЗС.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на мітингах у Мінську журналісти помітили російських силовиків.

Крім того, на протестах у Білорусі жінки знову вишикувалися в ланцюг солідарності.

Також з початку протестів в Білорусі затримали 64 журналісти.

Більше новин про: Росія-Білорусь вибори в Білорусі протести в Білорусі

Список країн, відкритих для українців, збільшився на 4 до 42
У Києві вже понад 10 тис. випадків коронавірусу. За добу — 133 нових хворих
Новини
Співробітник тернопільської філармонії закликав українок не любити "ж*дів і негрів" 19:47
Суд вимагає в "Української правди" докази впливу чоловіка Венедіктової на кадрову політику ДБР 19:00
Бойко в Сєвєродонецьку пообіцяв боротися за право мешканців обирати собі владу 18:58
Партія Смешка впевнено проходить до Київради, – соцопитування 18:46
Майже половина українців вважає, що влада погано бореться з коронавірусом 18:30
більше новин
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Експерт оцінив шанси Притули на виборах: стане мером, коли Вакарчук стане президентом 15:02
"Всі на робочих місцях": в ОАСК прокоментували оголошення п'ятьох суддів в розшук 12:04
Партія
"Наш край" Сумщини на чолі з Деркачем візьме участь у виборах до рад усіх рівнів 13:55 Фото
Двигуни "Мотор Січі" сьогодні не представлені в сучасних світових нішах авіабудування, — Євген Трескунов 18:19
більше новин
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
В Україні кількість нових випадків COVID-19 зростає другий день поспіль 09:27
Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку 08:59
В Україні новий антирекорд — на коронавірус захворіли 1 592 людини за добу 09:16
Партія
"Наш край" Сумщини на чолі з Деркачем візьме участь у виборах до рад усіх рівнів 13:55 Фото
більше новин
Держдача, на яку переїхав Зеленський, обходиться бюджету в 3,5 млн грн. — Офіс президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok