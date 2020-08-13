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  • З початку протестів у Білорусі затримали 64 журналісти
13 серпня 2020, четвер, 17:10 9
Світ 2020-08-13T18:15:02+03:00
Українські Новини
З початку протестів у Білорусі затримали 64 журналісти

З початку протестів у Білорусі затримали 64 журналісти

Елизавета Кесельман
насилля над жінками, вибори в Білорусі, протести в Білорусі
Білорусь. Фото:
Білорусь. Фото: "Радіо Свобода"

Від початку протестів у Білорусі, які спалахнули в країні 9 серпня після завершення голосування на виборах президента, були затримані 64 журналісти. Більшість із них інкримінують участь у несанкціонованій акції. Про це повідомляє Білоруська асоціація журналістів.

Найбільше затримань журналістів було в перший день протестів 9 серпня - 24 людини. 10 серпня затримали 20 журналістів, 11 серпня - 12, 12 серпня - 8.

Крім цього, Європейська федерація журналістів закликала міжнародне товариство відреагувати на затримання представників ЗМІ в Білорусі.

"Десятки журналістів були залякані і побиті силовиками Білорусі. Багато затриманих. Місцеперебування деяких дотепер невідомо. Ми закликаємо Європейський Союз, Раду Європи та ОБСЄ вжити термінові заходи для припинення насилля стосовно журналістів і громадян, які проводять мирні демонстрації ", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, на протестах у Білорусі були затримані 9 українців , а також побитий український фотокореспондент.

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