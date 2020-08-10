підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах
10 серпня 2020, понеділок, 11:46 16
Світ 2020-08-10T13:45:03+03:00
Українські Новини
Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Валерия Драгомирова
Лукашенко і Путін Фото: kremlin.ru
Лукашенко і Путін Фото: kremlin.ru

Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі привітав Президент Росії Володимир Путін. Про це сказано в повідомленні на сайті Кремля.

Російський президент направив Лукашенку телеграму. Він зазначив у своєму посланні, що розраховує на те, що робота Лукашенка "сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин".


"Розраховую, що Ваша державна діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх сферах, поглиблення співпраці в рамках Союзної держави, нарощування інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації Договору про колективну безпеку. Це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, нардеп від "Слуги народу" достроково привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента. 

Тим часом Лукашенко зробив першу заяву після виборів

Більше новин про:

Зеленський сподівається, що Білорусь буде дотримуватися демократичних стандартів для виходу з кризи
Захворюваність на коронавірус другий день поспіль знижується
Новини
Нацслужби здоров'я хоче збільшити тариф на виходжування новонароджених з наднизькою вагою до 140 тис. гривень 13:33
Захворюваність на коронавірус у Київській області за добу зменшилася вдвічі 13:14
Шторомове попередження оголошено в Києві 13:02
Під час акцій протесту в Білорусі затримали близько 3 тис. людей 12:46
Президент Китаю Сі Цзіпьін привітав Лукашенка з перемогою на виборах 12:45
більше новин
Нацкорпус оголосив про участь у місцевих виборах та презентував кандидатів у депутати до Одеської міськради 21:25
Партія
Кучеренко – єдиний професіонал з усіх кандидатів на мери Києва, – Юлія Тимошенко 15:05
Реформа ДАБІ. Експерт розповів, як страхування будівництва може замінити держперевірки 13:27
Львівський авіаремонтний завод знаходиться на межі банкрутства, - ЗМІ 12:05
Сподіваємося, що здоровий глузд переможе і штучні обмеження знімуть, - заява Skyrizon по ситуації з "Мотор Січ" 11:23 Документ
більше новин
Гривня зміцнилася. Курс валют від НБУ на понеділок 05:00
Степанов пропонує посилити контроль за карантинними обмеженнями 15:38
Явка понад 50%: ЦВК Білорусі оголосив президентські вибори такими, що відбулися 15:18
Захворюваність на коронавірус другий день поспіль знижується 09:30
Зеленський сподівається, що Білорусь буде дотримуватися демократичних стандартів для виходу з кризи 09:45
більше новин
Правила карантину в серпні: закриті в'їзди в Крим, поділені на "кольорові зони" області
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok