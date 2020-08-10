Путін привітав Лукашенка з перемогою на виборах

Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі привітав Президент Росії Володимир Путін. Про це сказано в повідомленні на сайті Кремля.

Російський президент направив Лукашенку телеграму. Він зазначив у своєму посланні, що розраховує на те, що робота Лукашенка "сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин".



"Розраховую, що Ваша державна діяльність сприятиме подальшому розвитку взаємовигідних російсько-білоруських відносин у всіх сферах, поглиблення співпраці в рамках Союзної держави, нарощування інтеграційних процесів по лінії Євразійського економічного союзу і СНД, а також військово-політичних зв'язків в Організації Договору про колективну безпеку. Це, безсумнівно, відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі", — сказано в повідомленні.



Як повідомляли Українські Новини, нардеп від "Слуги народу" достроково привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента.



Тим часом Лукашенко зробив першу заяву після виборів.