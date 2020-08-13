Перше засідання ТКГ за участю Кравчука відбудеться через відеозв'язок

Новопризначений глава української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія), колишній gрезидент Леонід Кравчук (1991-1994) заявив, що варіант зміни мінської майданчики для особистих зустрічей через ситуації в Білорусі поки не розглядається, хоча можливий.

Також Кравчук повідомив, що перше засідання групи за його участі відбудеться 18 серпня в форматі відеоконференції.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українському радіо", передають Українські Новини.

"18 серпня буде відеоконференція" , - сказав він.

За його словами, на цьому засіданні буде обговорюватися питання обміну утримуваними особами.

"Я думаю, питання не просто буде поставлено, а ми вже точно будемо знати в якій кількості люди з нашої і з їх боку будуть на обміні" , - додав він.

Кравчук підтвердив, що що до роботи української делегації ТКГ погодився приєднатися колишній прем'єр-міністр Вітольд Фокін (1991-1992).

Ніяких інших змін в складі делегації Кравчук поки не очікує.

"Поки досить людей і вони всі професійні. Зараз кардинально міняти не треба людей" , - сказав він.

Поточні масові протести в Білорусі поки, за його словами, не впливають на роботу ТКГ, але він допустив можливість пошуку нового місця для переговорів.

"Білоруський народ вирішить це питання без нас. Нехай вирішує. Ми не можемо втручатися в їхні внутрішні справи. Білорусь участі в ТКГ не приймає. Вона створила нам можливість, щоб ми там працювали. Коли ми приїдемо туди, то можливості для такої роботи там будуть . А якщо раптом не буде, тоді ми будемо шукати нове місце" , - сказав він.

Одним з можливих варіантів переговорного майданчика Кравчук назвав Швецію як нейтральна держава.

"Можливість така є, але поки, я сподіваюся, все владнається" , - додав він.

Як повідомляли Українськi Новини 28 липня глава української делегації в ТКГ, колишній Президент (1994-2005) Леонід Кучма вирішив припинити роботу групи.

30 липня Зеленський призначив главою української делегації в ТКГ Кравчука замість Кучми.