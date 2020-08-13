Кравчук поїде на засідання ТКГ в Мінськ, незважаючи на протести в Білорусі

Про це журналістам повідомив президент Володимир Зеленськийповідомив під час поїздки по Київській області, передають Українські Новини.

"Зустріч планується, найближча, на 18 серпня. Зустріч буде вже в новому форматі під головуванням Леоніда Макаровича Кравчука. Одне з головних питань - продовження режиму тиші і питання обміну" , - сказав Зеленський.

Він зазначив, що українська сторона вже передала в рамках ТКГ ОБСЄ новий список утримуваних осіб на обмін, що включає близько 100 людей, ОБСЄ підтвердила цей список і на сьогодні чекає подачу зустрічного списку іншою стороною, після чого буде визначено, коли можна технічно робити обмін.

На засіданні ТКГ також планується обговорити питання розмінування і безпеки.

Зеленський не зміг спрогнозувати, як сьогоднішня ситуація в Білорусі у зв'язку з виборами президента вплине на засідання ТКГ.

Він назвав ситуацію в Білорусі складною і нестабільною і порекомендував українцям утриматися від поїздок до Білорусі.

Водночас Зеленський висловив упевненість, що робота групи в Мінську і мінський процес не зупиняться.

Як повідомляли Українськi Новини 30 липня Зеленський призначив главою української делегації в ТКГ Кравчука замість Леоніда Кучми.

Крім того, колишній прем'єр Фокін буде працювати в ТКГ .