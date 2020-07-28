Кучма вирішив припинити роботу в ТКГ

Представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Росія) Леонід Кучма (колишній Президент, 1994-2005 роки) вирішив припинити роботу в ТКГ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента Володимира Зеленського, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський вдячний другому Президентові України Леоніду Кучмі за його роботу на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі. Глава держави підкреслив, що робота Леоніда Кучми в Мінському процесі була надзвичайно важливою і одночасно складною, і зазначив, що з повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ", - сказано в ньому.

При цьому Кучма на зустрічі із Зеленським у вівторок зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена і значно просунулася, було зроблено ряд важливих кроків, досягнуті важливі домовленості.

"Спасибі за всі зусилля, які ви доклали для розблокування Мінського процесу для досягнення миру. Ваш досвід був самим важливим і надзвичайно потрібне. Завжди готовий почути ваш рада в майбутньому", - сказав Зеленський Кучмі.

Кучма, своєю чергою, зазначив, що і надалі в разі необхідності готовий ділитися досвідом та надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

Як повідомляли Українські Новини, Україна ініціювала створення в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) - Росія) робочої групи за участю прикордонних і митних служб України і Росії, а також посередників з ОБСЄ для вироблення механізму відновлення Україною контролю над кордоном.

5 травня Зеленський затвердив новий склад делегації України в ТКГ, призначивши першим заступником Кучми в ТКГ віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, який раніше був представником України в робочій підгрупі ТКГ з політичних питань.