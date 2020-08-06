Колишній прем'єр Фокін працюватиме в ТКГ, — Зеленський

Колишній прем'єр-міністр Вітольд Фокін (1991-1992) працюватиме в українській делегації Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна — Організація з безпеки і співробітництва в Європі — Росія).

Про це президент Володимир Зеленський повідомив журналістам під час поїздки в Донецьку область, передають Українські Новини.

"Леонід Данилович (Кучма) дійсно втомився. Немає інших причин. Ми йому вдячні і запросили Леоніда Макаровича (Кравчука). З ним буде працювати і пан Фокін, і наш віцепрем'єр (Олексій) Резніков" , — сказав він.

У якому статусі Фокін увійде в ТКГ Президент не уточнив.

Як повідомляли Українськi Новини 28 липня глава української делегації в ТКГ, колишній Президент Леонід Кучма вирішив припинити роботу в групі.

Він представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках, потім на прохання Зеленського з червня 2019 роки знову очолив українську делегацію на переговорах у Мінську (Білорусь).

30 липня Зеленський призначив главою української делегації в ТКГ першого Президента Леоніда Кравчука (1991-1994) замість Кучми.