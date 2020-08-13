На протестах у Білорусі затримали ще одну українку

ОМОН під час протестів у Мінську. Фото: Tut.by

ОМОН під час протестів у Мінську. Фото: Tut.by

Ще одну громадянку Україну затримали 12 серпня під час протестів у Білорусі , однак білоруські органи влади не надають інформації про місцезнаходження затриманих.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини.

"Посольство України направило дві ноти в МЗС Білорусі із запитом надати інформацію про всіх громадян України, які були затримані правоохоронними органами РБ в період з 9 по 12 серпня, а також надати інформацію про причини затримання і місцях утримання Костянтина Реуцького, Євгенія Васильєва та третьої громадянки, Оксани Альошиної, яка була також затримана вчора", — сказав він.

Реуцький і Васильєв, затримані 12 серпня в Мінську, — волонтери громадської організації "Восток SOS".

"Їх звинувачують в участі в масових заходах, яке проявилося в здійсненні дій з організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна або збройним опором представникам влади", — повідомив Кулеба.

З його слів, санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

"Сьогодні вранці український консул відвідав два найбільших центри тимчасового тримання в Мінську. Але жодної інформації щодо можливого перебування там зазначених громадян України отримати не вдалося. Офіційні органи Білорусі не інформує нас про місцезнаходження наших громадян. По суті що відбувається? Консул об'їжджає всі точки, де можуть тримати затриманих, щоб встановити хоч якісь дані про перебування наших співвітчизників", — розповів міністр.

Він додав, що 9-12 серпня в Мінську було затримано більш ніж 6 тис. осіб, тому робота з пошуку громадян України складна.

Україна вимагає від Білорусі організації зустрічі консула з затриманими, а також їх негайного звільнення для повернення додому.

Раніше МЗС рекомендував українцям у Білорусі уникати місць масового скупчення людей і не брати участь в демонстраціях і акціях протеста.

У зв'язку з розвитком ситуації з трьома затриманими 12 серпня МЗС сьогодні видав нову рекомендацію громадянам України — утриматися від поїздок в Білорусь до стабілізації ситуації і подальших оголошень.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше в Білорусі під час протестів був побитий український фотокореспондент, якого вже виписали з лікарні, а також затримано 9 громадян України, яких вже відпустили.

Президент Володимир Зеленський просить українців утриматися від поїздок до Білорусі до стабілізації ситуації.

9 серпня в Білорусі пройшли вибори Президента, на яких, за даними Центральної виборчої комісії, явка становила 84%, а з результатом понад 80% голосів переміг діючий Президент Олександр Лукашенко, який очолює країну з 1994 року.

Десятки тисяч людей в Білорусі вийшли на акції протесту, а під час сутичок з правоохоронцями тисячі були затримані, є поранені і загиблі.