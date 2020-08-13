Список країн, відкритих для українців, збільшився на 4 до 42

Слідом за інформацією про зміну Туреччиною правил в'їзду туристів, стало відомо, що кількість країн, в які відкрито в'їзд українцям, зросла на 4. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передають Українські Новини. Минулого тижня таких країн було 38, а за тиждень їх кількість зросла до 42. "Додалася Вірменія. Туди можна прибути за умови 14 днів самоізоляції. Решта три напрямки, відверто кажучи, мало популярні серед українців — Буркіна-Фасо, Того і Чад ", — сказав Кулеба. Раніше для подорожей громадян України відкрилися такі популярні напрямки: Туреччина, Єгипет, Туніс, Об'єднані Арабські Емірати, Болгарія, Албанія, Чорногорія, Сербія, Північна Македонія, Словенія, Білорусь, Велика Британія, Ірландія, США, Мексика і Корея. Також для українців відкриті: Мальдівські острови, Сейшельські острови, Коморські острови, Багамські острови, Ямайка, Пуерто-Ріко, Еквадор, Антигуа і Барбуда, Танзанія, Бурунді, Замбія, Кенія, Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Ліван, Афганістан, Ірак, Іран, Пакистан і Камбоджа. Карта "зелених" країн для громадян України. Скріншот: tripadvisor.mfa.gov.ua Актуальна інтерактивна карта є на сайті МЗС . Правила відвідування цих країн різні: в деякі дозволений безвізовий в'їзд, а в деякі необхідна віза, деякі з них не вимагають дотримання особливих умов, інші зобов'язують до тестування на коронавірус або проходження карантину. Як повідомляли Українськi Новини, Європейський Союз вирішив поки що не відкривати кордони для туристів з України. Також українці можуть поїхати в 19 країн без тесту на коронавірус і проходження карантину.