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13 серпня 2020, четвер, 13:30 10
Вибори 2020-08-13T18:00:04+03:00
Українські Новини
"Свободівця" Іллєнка не злякав 2% рейтинг, і він теж зазбирався у мери Києва

"Свободівця" Іллєнка не злякав 2% рейтинг, і він теж зазбирався у мери Києва

Кира Молчанова
ВО Свобода, Вибори мера Києва, кандидати в мери, Андрій Іллєнко
Андрій Іллєнко. Фото: facebook.com/pg/illenko.andriy
Андрій Іллєнко. Фото: facebook.com/pg/illenko.andriy

Після того як стало відомо, що партія "Голос" вирішила висунути кандидатом в мери Києва телеведучого Сергія Притулу, колишній депутат Верховної Ради Андрій Іллєнко (позафракційний) також вирішив балотуватися в мери Києва.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні при владі люди, які знищують нашу країну і наше місто. Я кидаю їм виклик. Я буду балотуватися на посаду київського міського голови", - сказав він.

У разі обрання Іллєнко має намір зробити Київ безпечним і комфортним та обіцяє зупинити "антиукраїнський реванш".

Ексдепутат є заступником голови партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

За оприлюдненими сьогодні соціологічними даними Центру Разумкова, рейтинг Андрія Іллєнка серед тих, хто має намір брати участь в голосуванні, становить 2,3% проти 38,5% у Віталія Кличка. Рейтинг партії "Свобода" в Києві становить 3,1%. В обох випадках і кандидат і партія знаходяться на межі першого і другого десятків з претендентів на перемогу на виборах в Києві.

Як повідомляли Українськi Новини, колишній депутат Ради Борислав Береза ​​(позафракційний) має намір балотуватися на пост мера Києва.

Партія "Слуга народу" вирішила висунути кандидатом на пост мера Києва депутата Верховної Ради від однойменної фракції Ірину Верещук.

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко має намір на виборах восени балотуватися в мери Києва від політичної партії "Удар", лідером якої він є.

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