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13 серпня 2020, четвер, 10:53 7
Фінанси 2020-08-13T11:30:03+03:00
Українські Новини
Курс рубля: російська нацвалюта в обмінниках подорожчала

Курс рубля: російська нацвалюта в обмінниках подорожчала

Надежда Комендантова
Курс валют, курс рубля, руб грн, обмін валют
Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 13 серпня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля  зріс на 4 копійки і становить 3,35 гривні за 10 рублів порівняно з курсом рубля в середу, 12 серпня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер знизився на 2 копійки в порівнянні з вівторком і становить 3,88 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в обмінниках Києва 13 серпня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,35 3,88
Максимальний 3,75 5,00
Мінімальний 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 12 серпня на 3,73 коп. до 27,6694 UAH/USD, курс купівлі – знизився на 8,80 коп. до 27,3765 UAH/USD.

А аналітики вважають, що до кінця року середньорічна вартість американського долара в 2020 році становитиме 27 гривень.

У квітні експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом, організованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі. 

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