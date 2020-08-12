Кількість нових випадків коронавірусу в Києві знову зростає

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) порівняно з попередньою добою в Києві 11 серпня збільшилася на 182 особи до 9 869.

Про це повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує зростати щодня. 182 виявлених випадки тільки за минулу добу. На сьогодні в столиці вже 9 869 підтверджених випадків захворювання COVID-19", — написав він.

Захворіли 86 жінок у віці від 19 до 85 років і 83 чоловіки у віці від 19 до 82 років, а також 8 дівчаток від 2 до 13 років і 5 хлопчиків від 2 до 14 років.

Також захворіли 5 медиків.

У лікарні столиці 10 серпня госпіталізували 27 осіб, решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу видужала 31 особа.

Всього коронавірус подолали 3 278 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу зафіксовано в Дарницькому районі — 39, Деснянському — 24 і Солом'янському — 21.

Як повідомляли Українськi Новини, 10 серпня кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 123 особи до 9 687.

Тим часом, в Україні другий день поспіль збільшується кількість нових випадків COVID-19.