Держдача, на яку переїхав Зеленський, обходиться бюджету в 3,5 млн грн. — Офіс Президента

Державна дача в Конча-Заспі, куди переїхав жити Володимир Зеленський з сім'єю, обійдеться бюджету майже в 3,5 млн грн.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат від Європейської солідарності Володимир Ар'єв, який напередодні відправив відповідний запит в Офіс Президента.

У 2020-му році на резиденцію витратять майже 3 млн 430 тисяч грн., у минулому році її утримання обійшлося бюджету в 3 млн 402 тис. грн.

Крім того, в червні-липні на дачі зробили ремонт, який обійшовся бюджету у 1 млн 299 тис. грн.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні Зеленський вирішив передати Фонду державного майна 5 об'єктів Державного управління справами на приватизацію, серед яких готель "Дніпро", а також планує в майбутньому передати ще 9, включаючи комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" та санаторій "Конча-Заспа".

Крім того, Зеленський задекларував 13,5 млн гривень доходів від відчуження майна.

На держдачі, куди переїхав Зеленський, є банний комплекс, басейн, солярій, чотири спальні, кінозал, ліфт, кімната для гри в більярд, багато позолоти, дерева, мармуру та іншої розкоші.