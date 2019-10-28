Зеленський вирішив передати на приватизацію "Пущу-Водицю" та "Конча-Заспу"

Президент Володимир Зеленський вирішив передати Фонду державного майна 5 об'єктів Державного управління справами на приватизацію, серед яких готель "Дніпро", а також планує в майбутньому передати ще 9, включаючи комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" та санаторій "Конча-Заспа".

Про це повідомила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів на брифінгу, передають Українські Новини.

"Сьогодні підписаний указ Президента, який передає перші комерційні підприємства, які перебували під управлінням Державного управління справами, Фонду державного майна на приватизацію. Провели повну інвентаризацію всіх підприємств ГУД, вибрали перші 5, які повністю готові, за якими немає заборон судів і юридичних обмежень на приватизацію", - сказала вона.

Будуть передані готель "Дніпро" на Європейській площі в Києві, аграрне підприємство "Чайка", "Технобуд", "Центр-сервіс" та "Українські інформаційні і телекомунікаційні мережі".

За словами Ковалів, планується передати ще 9 об'єктів.

"Зараз за ним триває інвентаризація, підготовчі роботи, а за деякими з них ми в судах відстоюємо інтереси держави", - пояснила вона.

Друга черга, крім "Пущі-Водиці" та "Конча-Заспи" торкнеться також готелю "Україна".

Як повідомляли Українські Новини, Прем'єр Гончарук назвав пріоритети Кабміну, серед яких була приватизація.



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