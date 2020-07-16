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16 липня 2020, четвер, 15:53 7
Президент 2020-07-16T18:00:02+03:00
Українські Новини
"Український ампір". Як виглядає дача в Кончі-Заспі, куди перебрався жити Зеленський

"Український ампір". Як виглядає дача в Кончі-Заспі, куди перебрався жити Зеленський

Кира Молчанова
Конча-заспа, Дача, Володимир Зеленський

Минулого тижня стало відомо, що президент Володимир Зеленський переїхав на державну дачу в Кончі-Заспі зі свого заміського будинку в Іванковичах під Києвом, хоча ще на початку свого терміну говорив, що готовий віддати її під дитячий табір. Журналісти "Радіо Свобода" розповіли, що є на президентській дачі.

Новий будинок Зеленського – це частина комплексу "Конча-Заспа", який знаходиться у віданні Держуправління справами. Територія комплексу - 134 га, де розташований 71 будинок плюс чотири пансіонати. Прямо на території є парки й озера.

З 2000 року комплекс знаходиться у відомстві Держуправління справами. Там проживають VIP-персони, а сама територія закрита для відвідувачів. Утримується на гроші платників податків.

Після початку своєї каденції Зеленський заявляв, що не бачить сенсу в подібних держдачах і вважав, що їх можна віддати під дитячі табори.

Після появи розслідування "Радіо Свобода" в Офісі президента пояснили, що Зеленський переїхав в Конча-Заспу тимчасово через продаж свого колишнього будинку.

На дачі, куди переїхав Зеленський з сім'єю, раніше жив третій президент України Віктор Ющенко. Причому навіть після того, як закінчився його президентський термін. Ющенко залишив резиденцію тільки в 2014 році. Раніше тут жив Леонід Кучма.

Дача - це триповерхова будівля. Скріншот: Радіо СвободаДача - це триповерхова будівля. Скріншот: Радіо Свобода

Вхід на президентську дачуВхід на президентську дачу "охороняють" леви. Скріншот "Радіо Свобода"

Після від'їзду Ющенка, на дачі провели ремонт приблизно на 5 млн гривень. Поміняли каналізацію, дерев'яні сходи і переклали підлоги. Також замінили пожежну сигналізацію.

Одна з кімнат. Скріншот В інтер'єрах багато дерева. Скріншот "Радіо Свобода"

Зараз будинок являє собою резиденцію, в якій багато золота, мармуру, дерев'яної меблів та іншої розкоші. Також є і банний комплекс - з турецькою і фінською лазнею, а також басейном і солярієм. У будинку є чотири спальні, кінозал, ліфт, кімната для гри в більярд, масажний кабінет і навіть мармурові санвузли і каміни. Є винний льох.

Одна із спалень. Скріншот Одна із спалень. Скріншот "Радіо Свобода"

Резиденція займає дві з половиною тисячі квадратних метрів. На її утримання витрачається більш як мільйон доларів на рік. Територія навколо будинку – це три гектари землі, на яких крім садів і галявин розташувався будиночок для гостей і чайна.

Більярдна. Скріншот Більярдна. Скріншот "Радіо Свобода"

В оформленні кімнат багато декоративного золота. Скріншот В оформленні кімнат багато декоративного золота. Скріншот "Радіо Свобода"

Робочий кабінет. Скріншот Робочий кабінет. Скріншот "Радіо Свобода"

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні Зеленський вирішив передати Фонду державного майна 5 об'єктів Державного управління справами на приватизацію, серед яких готель "Дніпро", а також планує в майбутньому передати ще 9, включаючи комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" та санаторій "Конча-Заспа".

Крім того, Зеленський задекларував 13,5 млн гривень доходів від відчуження майна.

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