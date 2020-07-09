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09 липня 2020, четвер, 21:53 8
Президент 2020-07-09T22:18:50+03:00
Українські Новини
Зеленський переїхав жити на держдачу в Конча-Заспу, яку відремонтували за держрахунок, - розслідування

Зеленський переїхав жити на держдачу в Конча-Заспу, яку відремонтували за держрахунок, - розслідування

Кира Молчанова
Конча-заспа, Дача, Володимир Зеленський
Зеленський. Фото: ОПУ
Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський переїхав жити на державну дачу в Конча-Заспі (Київська область).

Про це свідчить журналістське розслідування програми "Схеми" "Радіо Свобода", передають Українські Новини.

Журналісти зафіксували, що автомобілі з його кортежу Зеленського в'їжджали на закриту територію селища вечорами, після закінчення робочого дня президента.

При цьому будинок в селищі Іванковичі, згідно з декларацією, президент продав.

Журналісти виявили, що з території дач у Кончі-Заспі через охорону вранці проїжджав автомобіль, зареєстрований на ім'я дружини президента Олени Зеленської.

Через дві години після цього з тих же воріт виїхав президентський кортеж.

Увечері того ж дня журналісти знову простежили за кортежем президента.

На Обухівській трасі, яка веде в селище, були зафіксовані чергують вздовж дороги автомобілі держохорони.

Кортеж кілька днів поспіль в'їжджав і виїжджав з території Конча-Заспи.

Журналісти на сайті Державного управління справами знайшли інформацію, що восени минулого року на дачі, де імовірно живе Зеленський, провели ремонт, а також оновили систему протипожежної безпеки.

Про це свідчать державні закупівлі.

Джерела журналістів, які мають доступ на територію дачного селища, надали кадри, на яких видно, що в будинку, де імовірно живе Зеленський, горить світло, а навколо території чергує охорона.

Пресслужба президента цю інформацію не коментувала.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні Зеленський вирішив передати Фонду державного майна 5 об'єктів Державного управління справами на приватизацію, серед яких готель "Дніпро", а також планує в майбутньому передати ще 9, включаючи комплекс відпочинку "Пуща-Водиця" та санаторій "Конча-Заспа".

Президент Володимир Зеленський задекларував 13,5 млн гривень доходів від відчуження майна.

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